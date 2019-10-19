Скандал с БК «Днепр»: Глава ФБУ заявил об угрозах от Коломойского, олигарх отрицает

Коломойский на матче между "Николаевом" и "Днепром" В Федерации баскетбола Украины рассматривается конфликтная ситуация после того, как были обнародовал факты угроз со стороны украинского бизнесмена, олигарха Игоря Коломойского во время игры между командами «Прометей» и «Днепр».

Об этом говорится в документе Федерации баскетбола, который опубликовало издание Цензор.НЕТ.

В документе отмечается, что глава ФБУ Михаил Бродский заявил о нарушении принципов честной игры со стороны БК «Днепр».

По его информации во время и после встречи БК «Днепр» и БК «Прометей», которая закончилась победой последних со счетом 60:67, на номер Бродского в WhatsApp от Игоря Коломойского начали приходить угрозы в адрес судей матча и президента БК «Прометей» Владимира Дубинского, в которых он высказывал неудовлетворение результатами матча и необходимость наказания судей.

Также от Игоря Коломойского поступили угрозы на личный номер В. Дубинского, в которых он обещал «разрушить его личный бизнес».

В обращении отмечается, что в БК «Днепр» играет сын Игоря Коломойского – Грегори Коломойский, а сам Коломойский во время матча находился рядом с президентом БК «Днепр» Кондратьевым, то можно считать, что это было попыткой повлиять на официальный результат матча.

После публикации информации об угрозах Игорь Коломойский в комментарии «Цензор.НЕТ» изложил свое видение ситуации в связи со скандалом и заявил, что не угрожал ни Бродскому, ни Дубинскому. При этом он предоставил скрины переписки с вышеупомянутыми людьми.

Первые три скрина - переписка Игоря Коломойского с главой ФБУ Михаилом Бродским. В этой переписке имя «Валера» - это упоминание Валерия Кондратьева, президента БК «Днепр».

Далее Коломойский и Бродский обмениваются роликами о ходе поединка. Бродский настаивает на том, что судейство было объективным.

Следующие два скрина - это переписка Игоря Коломойского и президента БК «Прометей» Владимира Дубинского. На последнем скрине - список украинских баскетбольных судей - красным подчеркнуты те, которые судили данный матч.

В итоге и глава Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский передал «Цензор.НЕТ» скрины своей переписки с Игорем Коломойским.

Глава ФБУ Бродский в комментарии Цензор.НЕТ заявил, что не боится Коломойского и не позволит ему навязать свои правила игры в баскетбол.

– Кое-кто не понял, что Украина это, конечно, не Израиль, и не Швейцария, но уже и не Гондурас. Никакая власть нас не вернёт в 90-е. В своё время я выступил против министра МВД Кравченко, чтобы остановить беспредел. И я не позволю сейчас Коломойскому навязать в Украине свои правила игры в баскетболе. И не только в баскетболе. И да, я не боюсь ни его самого, ни его связей, - подчеркнул Бродский.

«Калина» - это кафе, которое принадлежит Бродскому. Коломойский приезжал туда 17-го числа.





Как известно, Игорь Коломойский в субботу, 19 октября, приехал в Николаев, чтобы посмотреть в спортивном комплексе «Надежда» матч между баскетбольными клубами «Николаев» и «Днепр».