Николаевский кадет Виктор Шевченко стал бронзовым призером чемпионата мира по каратэ в Чили

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Николаевец Виктор Шевченко выиграл бронзовую медаль чемпионата мира по каратэ среди кадетов, который проходит в Чили.

Об этом сообщает «НикСпорт»

Шевченко представляет каратэ-клуб «Fortis», к соревнованиям его подготовил тренер Иван Дрозд (главный тренер спортивного клуба каратэ «Fortis»).

Путевку на чемпионат мира Виктор Шевченко получил, когда в сентябре победил в категории кадеты на турнире «Budapest Open» в Венгрии.

Напомним, что ранее юный николаевский каратист Артур Рымбалович в составе сборной Украины привез медали с чемпионата мира.

Вадим Богданов

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