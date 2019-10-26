Баскетболисты «Николаева» разгромили «Калуш» в первом матче Кубка Украины

В пятницу, 25 октября, МБК «Николаев» в рамках первого матча Кубка Украины на выезде встречался с командой «Калуш-ПНУ».

Об этом сообщает NikSport, ссылаясь на пресс-службу ФБУ.

Корабелы без проблем выиграли все четверти и оформили победу с комфортным отрывом - 41 : 88.

Интрига в ответной встрече будет иметь формальный характер, так как отыграть гандикап в 47 очков вряд ли представляется возможным.

«Калуш-ПНУ» - МБК «Николаев» - 41:88 (9:23, 12:21, 11:15, 9:29).

Стоит отметить, что 25 октября, одно из самых крупных поражений нанес южненский «Химик» дублерам мариупольского «Азовмаша» - 17 : 142.

Ранее сообщалось, что блок-шот и передача от баскетболистов «Николаева» попали в список лучших моментов чемпионата Украины.