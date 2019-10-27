На матче женских команд с Ближнего Востока футболистки взяли в кольцо соперницу, чтобы она смогла поправить хиджаб

В Акабе (Иордания) во время чемпионата Федерации футбола Западной Азии среди женщин (WAFF Championship) с одной из футболисток спал хиджаб, но на помощь пришли другие игроки.

Об этом сообщает theБабель, ссылаясь на Daily Mail.

Инцидент произошел на матче между командами «Шабаб аль-Ордон» (Иордания) и «Арабского ортодоксального клуба» (Палестина). Иорданские футболистки были одеты в хиджабы и во время атаки одна из игроков палестинской команды зацепила хиджаб соперницы. Футболистки тут же окружили девушку, чтобы та смогла поправить головной убор.

Трибуны разразились аплодисментами из-за достойного поступка футболисток. В соцсетях видео стало вирусным, а в Twitter набрало почти 90 тысяч лайков.

Напомним, что в Иране женщину приговорили к году тюрьмы за то, что она демонстративно сняла хиджаб на публике.