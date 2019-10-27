«Восходящая звезда»: Украинская спортсменка признана лучшей молодой легкоатлеткой Европы

Украинка Ярослава Магучих стала лучшей молодой легкоатлеткой Европы по итогам 2019 года.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «УНИАН» и Европейскую легкоатлетическую ассоциацию.

18-летняя спортсменка, которая выступает в прыжках в высоту, победила в номинации «Восходящая звезда» во время церемонии награждения EA Golden Tracks в эстонском Таллине.

В этом году Магучих выиграла молодежный чемпионат Европы, а также дебютировала на чемпионате мира в Дохе, где завоевала серебро с молодежным мировым рекордом. Среди мужчин в тройку будущих звезд вошел еще один украинец Михаил Кохан, который в этом году стал чемпионом Европы U-20.