МФК «Николаев» победил дома аутсайдера чемпионата и прервал серию неудач

МФК «Николаев» 26 октября принимал в 15-м туре Первой лиги одного из аутсайдеров чемпионата – «Черкащину» и прервал серию неудач.

Об этом сообщает «НикСпорт».

МФК «Николаев» - «Черкащина» - 3:0 Голы: Кравченко (23), Войцеховский (32), Берко (76). МФК: Крюков, Горват (Рогозинский, 30), Кушниренко, Сартина, Попов, Витенчук (Семёнов, 79), Сондей (Панасенко, 70), Ковалёв, Кравченко, Бугай (Семенина, 62), Войцеховский (Берко, 70). Ч: Майборода, Черный, Бурлин, Цыбульник, Орёл (Цебро 46), Кошелюк, Старчеус (Фаюк 46), Малей (Пограничный 72), Бойко, Тищенко (Зеленевич 46), Медведь.

Хозяева с первых минут завладели инициативой и контролировали ход встречи на протяжении всего матча. В средине первого тайма после прострела с фланга Кравченко всех опередил во вратарской и открыл счет. А через 10 минут Войцеховский после сольного прохода ударом под перекладину его удвоил – 2:0.

Во второй половине рисунок игры не поменялся: корабелы больше атаковали, а гости пытались выглядеть достойно и не пропустить много мячей. Окончательный счет установил вышедший на замену Берко. На 78-й минуте он получил мяч в штрафной и нанес точный удар в нижний угол – 3:0. После этой игры МФК «Николаев» прервал серию из 5 матчей без побед в Первой лиге и поднялся на 10 место в турнирной таблице.