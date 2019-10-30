МФК «Николаев» провел первый матч на новом газоне Центрального стадиона и проиграл команде украинской Премьер-лиги

МФК «Николаев» 30 октября в рамках 1/8 финала Кубка Украины принимал команду Премьер-лиги – черниговскую «Десну».

Об этом сообщает «НикСпорт».

МФК «Николаев» - «Десна» (Чернигов) – 2:4 Голы: Сондей (17), Войцеховский (60) – Картушов (19), Филиппов (32), Калитвинцев (63), Картушов (90+2).

Это первый матч, который «корабелы» проводили на главном поле после его реконструкции и замены газона. В первом тайме активный на левом фланге Сондей на 17-й минуте оказался первым на добивании и открыл счет. Однако «Десна» подтвердила статус фаворита противостояния и еще до перерыва сумела забить два мяча и выйти вперед – 1:2.

Во втором тайме «Николаев» активизировал прессинг, и вышедший на замену Войцеховский на 60-й минуте сравнял счет – 2:2. У болельщиков на стадионе поднялось настроение, появилась надежда на послематчевые пенальти с сильным соперником, но в следующем игровом эпизоде неудачно сыграл на выходе голкипер Крюков и получил гол «за шиворот» - 2:3. Игра до конца матча проходила в обоюдных атаках, но удачливее оказалась «Десна» и в добавленное время сняла все вопросы четвертым победным голом.

На последних минутах матча произошла потасовка между игроками на поле, и раздосадованные фанаты МФК «Николаев», воспользовались моментом, стали бросать петарды возле своего 9-го сектора и зажгли дымовые шашки.

Напомним, что ранее на замену газона на основном поле Центрального стадиона просили 20 миллионов гривен - эти деньги просили выделить еще Порошенко.