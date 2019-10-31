Защитник Попов, родившийся на Николаевщине, принес киевскому «Динамо» победу над «Шахтером»

Уроженец Николаевщины, защитник Денис Попов забил победный гол и помог киевскому «Динамо» выиграть у донецкого «Шахтера».

Об этом сообщает «НикСпорт».

Напомним, что в матче 1/8 финала Кубка Украины на НСК «Олимпийский» в Киеве «Динамо» в дополнительное время взяло верх над действующим обладателем трофея донецким «Шахтером» - 2:1.

В основное игровое время мячи забили Сергей Сидорчук (22-я минута) – у динамовцев; Тарас Степаненко (90+2) – у «горняков». Автором победного гола «бело-синих» на 114-й минуте стал 20-летний уроженец Николаевщины Денис Попов. После подачи углового он мощно пробил головой без шансов для Пятова.

Попов родился в 1999 году в селе Мигия Первомайского района Николаевщины. Попов вырос в забивного центрального защитника, а первые спортивные шаги делал в родном селе. Затем некоторое время он тренировался в ДЮСШ города Первомайска. И вскоре отец отвез Дениса в Киев, в спортклуб имени И. Поддубного (РВУФК). С 2015 года Попов тренировался в футбольной академии «Динамо» (Киев). Минувшим летом в составе молодежной сборной Украины Попов стал чемпионом мира.