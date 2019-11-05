Николаевские паралимпийцы завоевали семь медалей на чемпионате Украины по фехтованию на колясках

Николаевские паралимпийцы успешно выступили на чемпионате Украины по фехтованию на колясках, который проходил в Киеве.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Николаевский инваспорт».

В личных соревнованиях по женской шпаге Татьяна Позняк стала серебряной призеркой, а в женской сабле Татьяна получила бронзовую награду.

Серебряную награду в мужской шпаге в личных соревнованиях получил Олег Науменко, который также стал бронзовым призером в личных соревнованиях по рапире.

Дмитрий Сереженко стал победителем в мужской сабле и серебряным призером в личных соревнованиях по рапире. Дмитрий Фарионов стал серебряным призером в личных соревнованиях по рапире.

Мужская сборная команда Николаевской области в командных соревнованиях по шпаге заняла I место, в рапире – II место и в сабле – III место. Тренируют спортсменов Г.Яновский, В. Христик, А. Дорошин и А. Яновский.