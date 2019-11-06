В США матч по американскому футболу прервала черная кошка – комментатор в шутку сравнил её со звездными игроками

В США матч по американскому футболу между командами «Нью-Йорк Джайентс» и «Даллас Кавбойз» прервала черная кошка, выбежавшая на поле.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Сноб».

4 ноября игра Monday Night Football была приостановлена, когда большая черная кошка неожиданно выскочила на поле и начала бродить по нему. Животное пыталась поймать охрана стадиона, но оно пробежало до зачетной зоны «Нью-Йорк Джайентс» и исчезло под трибунами.

Одни спортивные комментаторы просто не знали, что им делать и с весельем следили за кошкой. Другие не растерялись и стали в шутку пояснять действия питомца телезрителям. При этом они решили, что это кот, хотя пол животного точно не установили.

- Кот в редзон (т.е близок к результативному действию – тачдауну – ПН). Полицейские вышли на поле, а кот бежит в конец зоны! Это тачдаун! Он неуловим как Саквон Баркли и Иезекииль Эллиот (звезды «Нью-Йорк Джайентс» и «Даллас Кавбойз»), - говорил журналист Кевин Харлон.

Kevin Harlan can call anything better than anyone. pic.twitter.com/PFuJNkEsUU — Don Van Natta Jr. (@DVNJr) November 5, 2019

В соцсетях отметили грозный вид кошки, а также подсчитали ее статистику. Однако, судя по видео, животному не понравилось быть в центре внимания.

Некоторые болельщики посчитали, что черная кошка принесла несчастье «Нью-Йорк Джайентс», которые проиграли со счетом 37:18, отмечает CBS News. Сама команда пошутила в твиттере: «Хэллоуин еще не закончился».

Кошка, скорее всего, живет под трибунами вместе с другими сородичами, выяснила журналистка Маделин Берк у охраны стадиона. Ей пообещали, что животное найдут и отвезут к ветеринарам для обследования.