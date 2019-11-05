Руководство МБК «Николаев» обещает пригласить в команду «дорогого» американского легионера и улучшить результаты

Руководство МБК «Николаев» планирует подписать американского легионера на позицию защитника и готово для этого выйти на «новый ценовой уровень».

Об этом во время пресс-конференции 4 ноября рассказал президент МБК «Николаев» Андрей Черепанов, сообщает «НикСпорт».

- К сожалению, сезон выдался неудачным. Мы сожалеем и понимаем степень ответственности. Так случилось, что один из легионеров не подошел (Давел Робби – НФ), его уровень мастерства не соответствовал Суперлиге, поэтому мы сейчас занимаемся поиском нового легионера, мы в контакте с агентами. Как скоро это случится – надеемся, это будет в течение недели. Хочу выразить сожаления, что команда не оправдала начала сезона. Но мы в поиске, не теряем оптимизма и будем работать, - сказал Черепанов.

Виталий Черний Андрей Черепанов

- Мы долго дискутировали с главным тренером после ухода Робби. Потому что найти легионера класса Робби – не трудно. Приехал бы другой, то был бы такой же результат. Поэтому мы пришли к решению выйти на новый ценовой уровень. Выйти на агентов, которые работают на другом ценовом уровне. Приезд легионера – не приезд одного-двух дней. Легионер будет из США, - отметил президент клуба.

Главный тренер команды Виталий Черний сказал, что нет проблем с финансированием, выполняются все вопросы по зарплатам, требованиям тренерского состава, выездам и медикаментозному обеспечению.

- Я хочу чуть поправить – сезон не провальный, это только начало, первые шесть игр. Да, они очень плохие по результату, не то, чего мы ожидали. Изначально план был таков: нужно сохранить костяк команды и усилить две, а то и три позиции легионерами. Что мы получили на данный момент? Есть только один легионер, второй не подошел. Чтобы строилась команда, вся эта система, нужно было, чтобы к 1 сентября уже были эти легионеры. Такой ситуации нет нигде, как у нас, чтобы полностью неукомплектованная команда. Эти легионеры вписываются в команду уже по ходу чемпионата. Украинский состав наигрался, хорошо провели предсезонные сборы, хорошо поработали в Литве, но это было без легионеров.

- Актуальная позиция, которую мы сейчас ищем – это гард, игрок задней линии, который может сыграть агрессивно. То, что мы можем видеть сейчас – мы стараемся, играем в защите, но у нас нет агрессии в нападении. Многие моменты, которые происходят на площадке, только из-за того, что мы не так сильно агрессивны… Мы ищем легионеров, которые, во-первых, недешевые, а во-вторых, их не так много качественных игроков. Брать кого-либо, что попало, а потом плеваться здесь никто не хочет. Старт плохой, но есть лучик света, который поможет выйти из этой ситуации. Мы говорили раньше, что нужно терпение, но я повторюсь еще раз: посыпать пеплом голову и говорить, что все пропало – не стоит. Мы будем делать максимум, чтобы исправить эту ситуацию, - говорит Черний.

По его словам, легионера будут выбирать из американских баскетболистов, потому что американская школа игроков задней линии – очень агрессивная и быстрая позиция. Вместе с тем недавно у МБК сорвался контракт с легионером – он не хотел ехать в Украину.

- Когда уже на следующий день игрок должен вылетать – посоветовался с родными, близкими и наотрез отказался ехать в Украину. Почему? Ответа нет. Это не то, что он не едет в Николаев – нет. Что-то там произошло, - говорит Черний.

Напомним, что из шести матчей в начале чемпионата николаевцы смогли выиграть только один.