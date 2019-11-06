Президент МБК «Николаев» планирует перестроить зал «Надежды» и установить еще одну трибуну

Андрей Черепанов Президент МБК «Николаев» Андрей Черепанов встречался с проектантами и обговорил, как можно перестроить зал спорткомплекса «Надежда».

Об этом он рассказал на пресс-конференции 4 ноября, сообщает «НикСпорт».

- Я имел встречу с проектантами, высказывал им свои пожелания. Моя идея: сместить площадку, урезать 2-3 ряда основных трибун, чтобы на противоположной стороне сделать 4 ряда трибун, балкон и еще 3 ряда трибун. Зал примет полностью завершенный вид – сейчас он немного усеченный, немного ущербный, хотя, конечно, хороший, - говорит Черепанов.

На вопрос о проблемах с туалетом в «Надежде» он ответил, что сейчас работы ведутся, сначала отремонтируют один туалет (мужской – НФ), а затем и второй (женский – НФ).