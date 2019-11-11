За дубль забил 18 голов за полгода, а на меня никто не рассчитывал, - николаевец Юрченко о том, почему ушел из «Шахтера»

Николаевец Владлен Юрченко, играющий за луганскую «Зарю», рассказал, почему в 2014 году ушел из донецкого «Шахтера» в немецкий «Байер» из Леверкузена.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Спортарену».

Юрченко понимал, что в «Шахтере» будет трудно играть и в первой команде на его позиции были собраны топовые футболисты, которые сейчас играют в известных командах Европы.

- Понимал, чтобы играть и прогрессировать – нужно уходить. У меня возник вариант, и я решил уйти… Но можно конкурировать со всеми. Но я видел отношение к себе – не сильно рассчитывали. У меня отложился случай в голове. Была пауза в сборных. И взяли из дубля нескольких человек. Я тоже был. Полетели в Румынию играть против «Стяуа». Еще Илсиньо с нами был, разминался с ним. Идет второй тайм, и выбегают два левых чудака в форме «Шахтера». Их до игры не было. Прибегают и начинают с нами разминаться. Спрашиваю у Илсиньо: «Кто это?». Отвечает: «Вообще не знаю». Смотрим, и не можем понять. Тут он [Луческу] берет и выпускает их на 60-й минуте, я вышел на 86-й. Это был показательный жест.

- Потом спросил: «Кто это?». Мне ответили, что просто два каких-то румына, а тренер захотел посмотреть в игре. Как бы академия работает. На нас плевать, на академию. А двух румынов посмотреть – это же какие-то выдающиеся, видимо, были люди. Сколько раз я приезжал на сборы, во время сезона тренировался… Но не общались с Луческу. Мне стало очевидно, что никто не рассчитывает на меня, и нет продвижений. В одном из сезонов в 17 играх за дубль забил 18 голов за первые полгода. И никаких изменений не было, и все стало ясно окончательно. Переживал, конечно. Но у нас был тренер Яремченко в дубле. Он поддерживал меня, - рассказывает Юрченко.

Он считает, что было бы ошибкой не попробовать свои силы в чемпионате Германии.

- У каждого своя дорога. Кто-то остается в «Шахтере», или играет в каком-то другом клубе в аренде. И нормально себя чувствует. Кто-то – идёт другой дорогой. Как Зина или Малина (Зинченко и Малиновский, которые теперь играют за «Манчестер Сити» и «Аталанту»). У кого-то, как у меня. Ушёл, сейчас вернулся. И никто не знает, что дальше. У каждого свои цели. У меня была возможность и предложение. Почему нет? Клуб хочет тебя и приглашает в Бундеслигу. Я думаю, что это была бы ошибка – отказаться и не попробовать. Тем более, я понимал, что в «Шахтере» не было шансов, - говорит Юрченко.

Напомним, что ранее Юрченко забил гол «Шахтеру» в чемпионате Украины.