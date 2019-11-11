Однажды он весь день играл в гольф и пил пиво, а вечером набрал 52 очка за матч, - хоккеист о Майкле Джордане

Бывший игрок НХЛ Джереми Реник рассказал удивительную историю, как известный баскетболист Майкл Джордан забросил 52 очка в матче, хотя до этого весь день играл в гольф и пил пиво.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

Эпизод, судя по всему, приходится на начало-середину 1990-х, когда Джордан играл за баскетбольную команду «Чикаго», а Реник – за хоккейный «Чикаго».

- Помню, как Джордан сказал мне: «Встречаемся рано утром в Sunset Ridge, пройдем 18 лунок. Мы сыграли один раунд, я выиграл у него пару тысяч долларов и собирался уйти. В тот день «Буллс» встречались с «Кливлендом», поэтому я думал, что Джордан тоже уходит, уже было 10 часов. Но он сказал: «Нет, давай сыграем еще раз».