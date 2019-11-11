Однажды он весь день играл в гольф и пил пиво, а вечером набрал 52 очка за матч, - хоккеист о Майкле Джордане

Бывший игрок НХЛ Джереми Реник рассказал удивительную историю, как известный баскетболист Майкл Джордан забросил 52 очка в матче, хотя до этого весь день играл в гольф и пил пиво.
Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».
Эпизод, судя по всему, приходится на начало-середину 1990-х, когда Джордан играл за баскетбольную команду «Чикаго», а Реник – за хоккейный «Чикаго».
- Помню, как Джордан сказал мне: «Встречаемся рано утром в Sunset Ridge, пройдем 18 лунок. Мы сыграли один раунд, я выиграл у него пару тысяч долларов и собирался уйти. В тот день «Буллс» встречались с «Кливлендом», поэтому я думал, что Джордан тоже уходит, уже было 10 часов. Но он сказал: «Нет, давай сыграем еще раз».
- Итак, набрав полную сумку льда и пива Coors Light, мы снова вышли на поле. Мы прошли еще 18 лунок, я выиграл у него еще пару тысяч долларов. В итоге мы весь день пили пиво, и Джордан поехал из Sunset Ridge прямиком на стадион играть матч. Я пошутил, что сейчас позвоню своему букмекеру и все деньги, которые выиграл у Джордана, поставлю на «Кливленд». А он говорит: «Спорим, что мы выиграем 20 очков и я наберу более 40?». Я говорю: «По рукам». Этот негодяй выходит, набирает 52 очка и они выигрывают +26, – рассказал Реник.