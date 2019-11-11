МБК «Николаев» провел свой лучший матч в сезоне и победил «Киев-Баскет»

9 ноября МБК «Николаев» на домашнем паркете провел свой 8-й поединок в Суперлиге Украины против «Киев-Баскета».

Об этом сообщает NikSport.

Гости с самого начала матча захватили инициативу и попытались уйти в отрыв - 1:9, но подопечные Виталия Черния быстро пресекли эти намерения и к концу четверти подтянулись в счете - 16:20.

В двух последующих десятиминутках шла равная борьба. Николаев приложил немалые усилия чтоб не отставать от Киева и сохранить шансы на финальный рывок.

В заключительной четверти этот шанс предоставился. И, показав свой лучший баскетбол в сезоне, «корабелы» выиграли ее со счетом - 34:22. Этого было достаточно и для общей сенсационной победы - 90:81.

Таким образом МБК «Николаев» добыл вторую победу в Суперлиге и сохраняет шансы на попадание в плей-офф чемпионата.

МБК «Николаев» - БК «Киев-Баскет» - 90:81 (16:20, 19:21, 21:18 34:22)

МБК «Николаев»: Зотов 19 + 7 подборов + 6 передач + 3 перехвата - 4 потери, хохоник 2, Луценко 18 Давидюк 3, Бристол 6 + 12 подборов + 4 блок-шота - старт; Онуфриев 14 + 4 подбора, Приймак 13 + 7 подборов, Адедиран 13 Мещеряков 2.

БК «Киев-Баскет»: Шепард 27 + 7 подборов, Близнюк 16 + 5 подборов, Крутоус 6, Хилл 8, Павлов 6 + 6 подборов - старт; Коренюк 1, Кондраков, Пустозвонов 8 + 5 подборов, Эдвин 5 + 4 потери, Петров 4.

Напомним, в пятницу, 25 октября, МБК «Николаев» в рамках первого матча Кубка Украины на выезде встречался с командой «Калуш-ПНУ».