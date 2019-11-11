Во время игры с «Шахтером» болельщики «Динамо» выкрикивали расистские оскорбления капитану «горняков», бразильцу Тайсону

АА «Шахтер» в 14-м туре УПЛ обыграл «Динамо» 1:0. «Украинское классико» как всегда не обошлось без скандалов – на этот раз в центре внимания оказались фанаты «Динамо» и капитан команды «Шахтер» Барселос Фреда Тайсон.

Об этом сообщает «NikSport».

Болельщики «Динамо» в течение матча скандировали нецензурные слова и «укали» как обезьяны в адрес бразильцев «Шахтера». На 74-й минуте Тайсон не сдержался и подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам, расплакался и показал неприличный жест.

Арбитр встречи Николай Балакин показал Тайсону красную карточку и принял решение увести команды с поля. Через 3 минуты игра возобновилась.

Впервые в истории украинского футбола матч был остановлен из-за расизма.

На пресс-конференции наставник «Шахтера» Луиш Каштру был лаконичен и досрочно завершил ее в знак протеста против расизма.

«Добрый вечер. Сегодня мои игроки еще раз проявили свой характер. Этот характер они показывали в течение всего поединка. Я хочу сейчас поддержать абсолютно всех, кто страдает от расизма, и тех ребят, которые пострадали сегодня. Проявления расизма просто недопустимы. Это было, есть и будет позором для всех. Все вместе мы должны бороться против этого – ежедневно, ежеминутно и ежесекундно. Спасибо», - сказал на пресс-конференции наставник «Шахтера» Луиш Каштру, после чего молча встал и ушел в знак протеста против расизма.

Напомним, что в футболках с фашистской символикой пришли именно ультрас винницкого клуба.

Для расследования случая использования фашисткой символики на матче «Нива-В» - «Агробизнес» привлекли сотрудников СБУ.