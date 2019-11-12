Состав МБК «Николаев» пополнил американский легионер – результативный защитник, закончивший армейский колледж

К составу МБК «Николаев» присоединился новый американский легионер, защитник Квентин Питерсон (185 см, 84 кг).

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Прошлый сезон 25-летний игрок провел в клубе «АПОЭЛ» из Кипра, за который в среднем за игру набирал 15,3 очка, 5,3 подбора и 3,1 передачи. До этого Квентин играл за пражский «УСК», набирая в среднем 21,5 пункта, 7,7 подборов и 4,3 ассиста.

Игрок уже прибыл в Николаев и посетил игру против «Киев-Баскета» (90:81), участия в которой не принял из-за того, что процесс оформления всех необходимых документов продолжается.

Питерсон в 2013-2017 годах провел четыре сезона за команду армейского колледжа «Virginia Military», который выступает в первом дивизионе NCAA. В среднем он проводил на площадке по 32-33 минуты и набирал 19-20 очков за матч, что немало для американского студенческого чемпионата. За время выступления в колледже попадал в символические сборные конференции, где играла его команда.

Судя по опубликованному видео, Питерсон уверенно идет в проход под кольцо, может забить сверху и с дальней дистанции.

Главный тренер МБК «Николаев» Виталий Черний охарактеризовал Питерсона как агрессивного игрока в атаке, который также любит работать в защите.