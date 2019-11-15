В Николаеве под эгидой Федерации спортивного покера Украины будет создан Первый Национальный студенческий клуб

В Николаеве намерены создать Первый Национальный студенческий клуб спортивного покера, что является новшеством для Украины.

Об этом в комментарии «Преступности.НЕТ» рассказала заместитель президента общественной организации «NikPokerSport» Алла Шевчук.

– Наша цель – дать молодежи альтернативу азартным играм и заинтересовать их спортивным покером, для которого важны не удача или фортуна, как в азартных играх, а интеллект, математический анализ, способность прогнозировать, стратегическое планирование, построенные на знаниях принципов психологии поведения человека.

И именно из студентов во всем мире рождаются звезды чемпионов интеллектуальных видов спорта, традиционных для мирового студенческого сообщества: шахматы, шашки, спортивный бридж и покер. Выпускники Кембриджа и Гарварда, Пенсильванского и Колумбийского университетов, не говоря о Сорбонне, уже давно восхищают своими способностями в масштабных мировых сериях турниров по спортивному покеру.

Цель Федерации – чтобы украинские студенты стали мировыми звездами и прославляли имидж своих университетов на международных соревнованиях.

– Сегодня студенты, к сожалению, могут играть на деньги своих родителей в шахматы, шашки, преферанс, азартную версию покера, делать ставки у букмекеров, играть в лотереи, - говорит Алла Шевчук. – Негативные последствия этого очевидные – лудомания, криминальная составляющая (долги).

В клубе уверены, что универсального средства «борьбы с азартом» и его последствиями не существует, потому что спортивный, творческий, научный и игровой азарт – это грани одного и того же чувства, присущего именно талантливым, неординарным личностям, и не имеет четких границ. К примеру, древние греки, чтобы установить перемирие в войнах, организовали Олимпийские Игры.

Поэтому создание в Николаеве Первого студенческого клуба спортивного покера – это ступенька к перспективе создания Украинской Лиги Студенческого спортивного покера.

– Мы уже сейчас, начиная со 2 ноября, в клубе спортивного покера «Malinka» начали проводить бесплатные курсы по обучению спортивному покеру именно для студентов, – рассказывает Алла Шевчук. – Чтобы не возникало даже вопросов каких-то коммерческих целях, или что это игра для избранных – любой студент может прийти и научиться. Каждые выходные, чтобы не отрывать их от учебы, мы проводим занятия.

Что касается закона, то, напомним, Приказом Министерства молодежи и спорта от 16 августа 2018 года № 3780 спортивный покер отнесен к неолимпийским видам спорта и включен в реестр признанных видов спорта в Украине.

В соответствии с Законом Украины «О физической культуре и спорте», покеристы (спортсмены) имеют законные основания и возможность получить государственную поддержку на развитие признанных в Украине видов спорта.

Приказом Министерства молодежи и спорта от 23 октября 2018 года № 4897 ОО «Всеукраинская Федерация Спортивного Покера» (ВФСП) получила статус Национальной спортивной федерации.

Только за полгода ВФСП уже насчитывает 20 аккредитованных клубов в 16 городах Украины, 2000 покеристов-спортсменов, 4 международных и 20 региональных турниров. А Национальная сборная Украины по спортивному покеру выиграла Кубок Наций-2019.

Напомним, ранее сообщалось, что николаевский спортсмен, представитель Клуба спортивного покера «MALINKA» Дмитрий Смирнов занял первое место на турнире, который состоялся в рамках серии Ukraine Poker Open.