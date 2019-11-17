«Нико-Баскет» в 1/8 Кубка Украины провально уступил «Днепру»

Николаевский клуб «Нико-Баскет» провел на выезде в Днепре две игры в рамках 1/8 Кубка Украины, значительно уступив хозяевам паркета.

Об этом со ссылкой на пресс-службу БК «Днепр» передает «NikSport».

По договоренности сторон оба матча команды провели в Днепре.

Первый поединок, который состоялся 16 ноября, закончился со счетом 83:97 в пользу хозяев паркета.

«Игра получилась довольно результативной. Днепр не особо настаивал на игре в защите, а николаевцы пользовались этими подарками. Сразу пять игроков Нико набрали 13+ очков. В первой четверти подопечные Берестнева даже повели 8 очков, но уже к концу десятиминутки Днепр вернул себе лидерство. Рывок номинальных гостей инициировал Макс Закурдаев, попавший четыре раза с периметра. Максимальной разница в счете была в третьей четверти, когда достигла 19 очков, но в четвертой десятиминутке Нико смог приблизиться на расстояние четырех очков, но развить успех не смог. Пару владений Днепр все же отзащищался и набрал легкие очки. Разница в 13 очков – неплохой результат для Нико, однако есть понимание, что Днепр не включал даже вторую передачу», – говорится в сообщении.

Олигарх Игорь Коломойский традиционно смотрел игру в компании президента БК Днепр Валерия Кондратьева и бизнесмена Александра Петровского (известен в определенных кругах по прозвищу «Нарик»)

А вот второй поединок, который команды сыграли 17 ноября, закончился полным провалом для николаевцев – 103:48.

«Сегодня Днепр решил работать в защите уже со стартового вбрасывания. Рывок 11:0 на старте поединка задал ход всему матчу и у николаевцев фактически не было даже тени надежды на приемлемую разницу в счете. Писать о таких играх особо нечего. Слишком велико преимущество одной команды над другой», – добавили в БК «Днепр».

Стоит отметить, что во время первой игры болельщики днепровской команды вывесили баннер с надписью: «Сови мають жити».

Баннер является отсылкой к расистскому скандалу на матче УПЛ между «Динамо» и «Шахтером». Позже болельщики киевлян подтвердили, что ухали на трибуне, но сообщили, что их действия неправильно трактовали. Они заявили, что это была поддержка исчезающего вида сов.