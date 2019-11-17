Сборная Украины по футболу спасла матч с Сербией на последней минуте и без поражений закончила отбор на Евро

В заключительном матче квалификации Евро-2020 сборная Украины поделила очки с Сербией.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

Сербия – Украина 2:2 Голы: 1:0 – 9, пенальти Тадич, 1:1 – 32 Яремчук, 2:1 – 56 Митрович, 2:2 – 90 Беседин. С: Райкович, Родич, Миленкович, Максимович, Коларов, Радонич (Милинкович-Савич, 82), Гудель, Максимович (Миливоевич, 76), Ляйич (Гачинович, 69), Тадич, Митрович. У: Пятов, Матвиенко, Миколенко, Кривцов, Караваев, Цыганков (Беседин, 77), Коваленко (Шепелев, 77), Малиновский (Шахов, 88), Сидорчук, Ярмоленко, Яремчук. Предупреждения: Матвиенко (8), Радонич (34), Коларов (84).

На 9-й минуте Тадич реализовал пенальти, который арбитр поставил после игры рукой Матвиенко. Яремчук сравнял счет на 32-й минуте, отлично сыграв головой после неплохой атаки, разогнанной Коваленко и Цыганковым. Александар Митрович на 56-й минуте снова вывел сербов вперед, замкнув навес Тадича. Вышедший на замену Артем Беседин сравнял счет в компенсированное ко второму тайму время, сыграв на добивании.

Украина досрочно вышла на Евро-2020. Эта ничья означает, что сборная Украины точно займет место в первой корзине при жеребьевке группового этапа Евро-2020: и на 95% одним из наших соперников будет Голландия. Украина выиграла шесть из восьми матчей квалификации, а еще два сыграла вничью. Это обеспечило первое место в группе – Украина обогнала Португалию (действующих победителей Евро) и Сербию.