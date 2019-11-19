Американец установил новый рекорд по жиму лежа – он выжал 337,5 килограммов

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Один из самых сильных людей мира американец Джулиус Мэддокс установил новый мировой рекорд по жиму лежа без экипировки, подняв от груди штангу с весом в 337,5 килограммов.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Левый берег».

Стоит отметить, что 31-летний Мэддокс также был автором предыдущего мирового рекорда. В сентябре 2019 года американец осилил 335,5 кг, на полкилограмма превысив достижение россиянина Кирилла Сарычева.

Напомним, что ранее николаевский пауэрлифтер взял два золота и поставил рекорд Украины

Вадим Богданов

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