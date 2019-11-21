Сборная Украины еще до жеребьевки узнала, кто будет одним из её соперников на Евро-2020

Сборная Украины по футболу узнала имя первого соперника в финальном турнире Евро-2020.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Football.ua».

По результатам матчей в группе С сборная Нидерландов заняла второе место, что автоматически делает «оранжевых» соперниками сборной Украины в группе на чемпионате Европы-2020 еще до жеребьевки финальной части турнира.

Напомним, что по результатам отбора наша сборная заняла первое место в группе, что позволило ей быть сеяной из первой корзины при жеребьевке. Также потенциальным соперником «сине-желтых» может стать команда Румынии, но для этого им надо выиграть плей-офф раунд Лиги Наций. Жеребьевка Евро-2020 состоится в Бухаресте 30 ноября 2019 года.