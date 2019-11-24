МФК «Николаев» сыграл вничью с лидером чемпионата и завершил первую часть сезона

МФК «Николаев» в Луцке в 19-м туре первой лиги встречался с нынешним её лидером – «Волынью».

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Волынь» - МФК «Николаев» - 1:1 Голы: Кожанов (54, пен.) – Войцеховсий (43). МФК: Старченко, Горват (Куксенко, 46), Порох (Семёнов, 46), Ляшевский, Витенчук, Сондей (Бугай, 69), Росляков (Панасенко, 66), Ковалёв, Попов, Войцеховский (Швец, 90+3).

Команды обменялись забитыми мячами в каждом из таймов и завершили игру вничью – 1:1. В первом тайме Войцеховский на 43-й минуте принял фланговую передачу и без размышлений отправил мяч в «девятку» ворот – 0:1. Во второй половине встречи Кожанов с пенальти восстановил паритет – 1:1. До конца матча хозяева поля создали еще множество опасных моментов, но защита «Николаева» действовала надежно, а ее огрехи мастерски подчищал Старченко.

Ранее «Волынь» набрала хороший ход и выиграла 8 матчей подряд. Данной ничьей «корабелы» сумели прервать эту победную серию. Следующий матч николаевцы проведут в марте, после окончания зимнего перерыва. По итогам первой части сезона николаевцы идут на 12-м месте – на границе зоны стыковых матчей за право остаться в дивизионе.