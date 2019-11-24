Украинка Ярослава Магучих стала лучшей молодой легкоатлеткой в мире

Украинка Ярослава Магучих признана лучшей молодой легкоатлеткой мира по версии Международной ассоциации легкоатлетических федераций IAAF по итогам 2019 года.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «УНИАН».

Награждение спортсменов прошло 23 ноября в Монако на церемонии ІААF World Athletics Awards. Среди других претенденток на награду в номинации «Восходящая звезда» также были Британи Андерсон (Ямайка), Лемлем Хайлу (Эфиопия), Гленда Морейон (Эквадор) и Ша'Карри Ричардсон (США). При этом Магучих – единственная в этой компании, кто является призером чемпионата мира.

18-летняя спортсменка, которая выступает в прыжках в высоту, в этом году выиграла молодежный чемпионат Европы, а также дебютировала на чемпионате мира в Дохе, где завоевала «серебро» с молодежным мировым рекордом.

- Очень благодарна всем, кто поддерживает меня и верит в меня. Я и сама не думала о том, что выиграю серебряную медаль, - сказала украинка.

Напомним, что ранее Магучих признали лучшей молодой легкоатлеткой Европы.