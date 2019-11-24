Николаевская саблистка Харлан завоевала бронзовую медаль на этапе Кубка мира во Франции

Николаевская саблистка Ольга Харлан выиграла бронзовую медаль на этапе Кубка мира в Орлеане.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет Украины.

На пути к полуфиналу украинка победила испанку Арасели Наварро и россиянку Софью Позднякову. Однако за шаг до финала Харлан проиграла француженке Манон Брюне (14:15).

Победительницей этапа Кубка мира стала именно Брюне, обыгравшая в финале россиянку Ольгу Никитину (15:12).

Напомним, летом Харлан стала чемпионкой мира по фехтованию в индивидуальной сабле.