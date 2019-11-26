Николаевские спортсменки в Сингапуре стали призерками гран-при по прыжкам в воду

Николаевские спортсменки по прыжкам в воду Елена Федорова и Диана Шелестюк добыли серебряные награды на международных соревнованиях серии Fina Diving Grand Prix.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на отделение Национального олимпийского комитета Украины в Николаевской области.

Международное первенство, проходившее в Сингапуре с 18 по 25 ноября, принесло николаевским спортсменкам второе место в синхронных прыжках на трамплине высотой 3 метра. Украинские девушки уступили золотые медали спортсменкам из Китая.

Кроме того, Диана Шелестюк заняла 4-е место в индивидуальных прыжках с трехметрового трамплина, выполнив норматив мастера спорта международного класса.