МБК «Николаев» обыграл «Запорожье», а легионер николаевцев установил рекорд сезона по результативности

В четверг, 28 ноября, в СК «Надежда» МБК «Николаев» открывал второй круг Суперлиги и встречался с БК «Запорожье».
Об этом пишет NikSport.
С самого начала матча пошла открытая игра с быстрым переходом из защиты в атаку. В первой четверти команды показали хорошую результативность и хозяевам, усилиями Петерсона, Луценко и Онуфриева, удалось ее выиграть 27:22.
Во второй 10-минутке корабелы продолжали методично уходить в отрыв. Неудержимым был американец Петерсон, который еще до перерыва совершил 15 бросков с игры и набрал 19 очков. На перерыв команды пошли с 10-очковым преимуществом подопечных Виталия Черния - 50:40.
В последующих двух четвертях рисунок игры не поменялся. МБК «Николаев» не сбавлял активности и продолжал засыпать кольцо соперника точными бросками, не давая возможности сократить счет и внести интригу в поединок. Результат игры - 96:81 - уверенный реванш за поражение в первом круге.
Лучшим игроком стал Квентин Петерсон, который набрал 37 очков, что есть повторением рекорда результативности нынешнего сезона, а также сделал 8 подборов, 5 передач и 5 перехватов. Стоит также отметить, что 96 очков - это личный рекорд результативности для МБК «Николаев» в этом сезоне Суперлиги.
Следующий матч корабелы проведут в субботу, 30 ноября, также на домашней арене против амбициозного дебютанта БК «Прометей». Начало матча - 16.00.
МБК «Николаев» - БК «Запорожье» - 96:81 (27:22 23:18 22:22 24:19)
МБК: Зотов 3 + 4 передачи - 4 потери, Петерсон 37 + 8 подборов + 5 передач + 5 перехватов, Луценко 20 Онуфриев 14 + 5 подборов, Бристол 0 + 6 подборов - старт; Хохоник 4 + 3 передачи, Давидюк, Приймак 8 + 7 подборов, Адедиран 10 + 6 подборов.
Запорожье: Сталлворт 17 + 5 передач, Рэндольф 21 + 5 подборов, Мироненко 7, Шевченко 12 + 5 подборов, Симмонс 11 + 6 подборов - 4 потери + 3 блок-шота - старт; Липовцев, Титов 10, Немцу, Михеев, Сандул 3 + 7 подборов.