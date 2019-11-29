МБК «Николаев» обыграл «Запорожье», а легионер николаевцев установил рекорд сезона по результативности

В четверг, 28 ноября, в СК «Надежда» МБК «Николаев» открывал второй круг Суперлиги и встречался с БК «Запорожье».

Об этом пишет NikSport.

С самого начала матча пошла открытая игра с быстрым переходом из защиты в атаку. В первой четверти команды показали хорошую результативность и хозяевам, усилиями Петерсона, Луценко и Онуфриева, удалось ее выиграть 27:22.

Во второй 10-минутке корабелы продолжали методично уходить в отрыв. Неудержимым был американец Петерсон, который еще до перерыва совершил 15 бросков с игры и набрал 19 очков. На перерыв команды пошли с 10-очковым преимуществом подопечных Виталия Черния - 50:40.

В последующих двух четвертях рисунок игры не поменялся. МБК «Николаев» не сбавлял активности и продолжал засыпать кольцо соперника точными бросками, не давая возможности сократить счет и внести интригу в поединок. Результат игры - 96:81 - уверенный реванш за поражение в первом круге.

Лучшим игроком стал Квентин Петерсон, который набрал 37 очков, что есть повторением рекорда результативности нынешнего сезона, а также сделал 8 подборов, 5 передач и 5 перехватов. Стоит также отметить, что 96 очков - это личный рекорд результативности для МБК «Николаев» в этом сезоне Суперлиги.

Следующий матч корабелы проведут в субботу, 30 ноября, также на домашней арене против амбициозного дебютанта БК «Прометей». Начало матча - 16.00.