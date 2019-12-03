Николаевская саблистка Ольга Харлан получила награду за победу на Кубке мира

Николаевскую саблистку Ольгу Харлан наградили за то, что она заняла первое место в мировом рейтинге Международной федерации фехтования (FIE) по итогам сезона 2018-2019.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Национальную федерацию фехтования Украины.

Награду за эту победу Ольга Харлан получила во время торжеств в швейцарской Лозанне.

Напомним, что в прошлом сезоне украинская саблистка заняла первое место в мировом рейтинге Международной федерации фехтования. Тогда Ольга Харлан выиграла чемпионаты Европы и мира, Гран-при в Сеуле, а также завоевала серебро этапа Кубка мира в Афинах и бронзу Гран-при в Каире.

На данный момент лидер сборной Украины также возглавляет рейтинг FIE, имея в своем активе 273 очка.