Нацполиция остановила расследование дела о договорных матчах, в котором фигурировал МФК «Николаев»

Нацполиция Украины остановила расследование по делу об организации договорных футбольных матчей.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Укринформ» и Главное следственное управление Нацполиции.

«По состоянию на 21 ноября 2019 года досудебное расследование в уголовном производстве остановлено на основании пункта 3 части 1 статьи 280 Уголовно-процессуального кодекса Украины», - говорится в ответе Нацполиции.

Норма законодательства, на которую ссылаются в Нацполиции, предусматривает приостановление следствия на период выполнения процессуальных действий в рамках международного сотрудничества. О чем именно идет речь, в Главном следственном управлении не уточнили, сославшись на тайну следствия.

Напомним, в мае 2018 года главы Министерства внутренних дел, Нацполиции, Генпрокуратуры и Федерации футбола Украины отчитались о проведении спецоперации против пяти преступных групп, организовывавших договорные матчи, в которых участвовали 35 футбольных клубов, в том числе МФК «Николаев». Тогда провели 40 обысков на территории 10 областей, в том числе и у жены бывшего главного тренера МФК «Николаев» Руслана Забранского. Также в МВД заявили, что администратор МФК «Николаев» подкупил футбольного судью, чтобы тот обеспечил нужный результат матча первой лиги против харьковского «Гелиоса».

По данным полиции, в состав преступных групп вошли президенты футбольных клубов, бывшие и действующие игроки, арбитры, тренеры и коммерческие структуры. В частности, следователи установили более 320 человек, которые были задействованы в коррупционных «схемах».

Ранее председатель наблюдательного совета МФК «Николаев» Сергей Кантор заявил, что из клуба выгоняли игроков, которых подозревали в причастности к «договорнякам». Капитан МФК «Николаев» Станислав Чучман заявлял, что его команда не участвовала в договорных матчах.