Всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию на четыре года от Олимпиад и чемпионатов мира

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) отстранило Российскую Федерацию от двух следующих Олимпийских игр.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы WADA.

Сообщается, что на сегодняшнем заседании исполком WADA принял рекомендацию Атлетического комитета, который настаивал на лишении России права участвовать в крупных спортивных международных мероприятиях, в число которых входят Олимпиады и чемпионаты мира. Запрет продлится четыре года.

«Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно», - говорится в сообщении.

Также сообщается, что у российской стороны есть 21 день на апелляцию.

Напомним, на Олимпийских играх в Южной Корее дала положительный результат допинг-проба российской бобслеистки Надежды Сергеевой.

Отметим, ранее Антидопинговый отдел Спортивного арбитражного суда открыл дело в отношении российского керлингиста Александра Крушельницкого за нарушение антидопинговых правил. 13 февраля Крушельницкий в паре с Анастасией Брызгаловой завоевал бронзовую медаль в дабл-миксте на Олимпийских играх-2018. Однако Спортивный арбитражный суд аннулировал этот результат и лишил россиян медали.