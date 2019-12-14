Петерсон установил рекорд сезона и помог МБК «Николаев» обыграть «Харьковских Соколов»

13 декабря МБК«Николаев» обыграл «Харьковских Соколов» со счетом 100:98 в выездном матче регулярного чемпионата Суперлиги.

Об этом сообщает «NikSport».

Стартовый отрезок матча остался за гостями, которые ушли в отрыв на 15 очков, но «Соколы» ответили своим результативным отрезком во второй четверти, ликвидировав разницу в счете, и даже ушли на большой перерыв лидерами.

Вторая половина встречи прошла в равной борьбе, а лидер часто менялся. Команды играли практически без защиты, тратя минимум времени на свои атаки. В концовке «Соколы» вели со счетом 97:90, но именно в решающий момент проявил себя легионер «Николаева» Квентин Петерсон, который практически единолично сравнял счет, а затем и вывел «Николаев» вперед.

Последняя атака в матче была за «Соколами», но они ее не смогли реализовать.

Самым результативным игроком встречи стал Петерсон, который записал на свой счет 39 очков и установил рекорд результативности Суперлиги в этом сезоне.

Следующий матч МБК «Николаев» проведет 15 декабря в Днепре.

Соколы: Бояркин (3 + 5 передач), Джамар (19 + 4 подбора), Джексон (25 + 5 подборов), Мусиенко (17 + 5 подборов), Тихонов – старт; Козлов (4), Шаповалов, Бернетт (12 + 4 передачи), Тарасенко (10), Тищенко (8).

Николаев: Зотов (12 + 6 передач), Петерсон (39 + 5 подборов + 4 передачи + 3 перехвата), Луценко (17 + 4 подбора), Онуфриев (11), Бристол (8 + 5 подборов) – старт; Хохоник, Давидюк (3), Приймак (6 + 6 подборов), Адедиран (4), Мещеряков, Юрченко.

Напомним, как МБК «Николаев» обыграл «Запорожье», а легионер николаевцев установил рекорд сезона по результативности.