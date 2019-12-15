Николаевская саблистка Харлан завоевала «золото» на Кубке мира в США

Николаевская фехтовальщица Ольга Харлан победила на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (США).

Об этом сообщает «NikSport».

Спортсменка в полуфинале победила француженку Манон Брюне со счетом 15:9. В финальном поединке Ольга Харлан с таким же результатом обошла китаянку Чжаруй Киан.

Что касается других украинских спортсменок, то на достаточно высоком шестом месте завершила борьбу Алина Комащук. В четвертьфинале она уступила упомянутой китаянке – 11:15. Другие украинки, пробившиеся в основную сетку, увы, не преуспели. Елена Воронина в 1/32 финала проиграла итальянке Ребекке Гаргано (11:15). А Елена Кравацкая на этой же стадии проиграла россиянке Алине Михайловой (10:15).



Напомним, накануне Харлан заняла первое место в мировом рейтинге Международной федерации фехтования (FIE) по итогам сезона 2018-2019