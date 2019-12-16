Матч чемпионата Испании прервали из-за оскорблений в адрес украинца Зозули

Роман Зозуля / фото: /twitter.com/albacetebpsad Матч 20-го тура испанской Сегунды между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван после первого тайма из-за того, что болельщики выкрикивали оскорбления в адрес украинца.

Об этом сообщает NikSport, ссылаясь на Униан.

Фанаты «Райо» скандировали «Зозуля - е****й нацист» в адрес украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули. Арбитр был вынужден делать паузу в первом тайме, после чего команды ушли на перерыв, а игроки «Альбасете» отказались выходить на второй тайм.

Второй тайм откладывался, но в итоге офицер встречи отменил продолжение игры. Счет на табло был 0:0. Решение по данному матчу будет принимать руководство чемпионата.

Стоит отметить, что Зозуля числился в «Райо» на правах аренды еще в 2017 году, но болельщики клуба не приняли новичка, обвиняя его в связях с ультраправыми организациями в Украине.

В итоге Роман получил разрешение от ФИФА и досрочно покинул команду и оказался в «Альбасете», где стал одним из ключевых игроков. Это был первый матч Зозули против «Райо» на выезде.

Напомним, в ходе матча между командами «Шахтер» и «Динамо» болельщики «Динамо» в течение матча скандировали нецензурные слова и «укали» как обезьяны в адрес бразильцев «Шахтера». На 74-й минуте Тайсон не сдержался и подошел к сектору, где сидели болельщики гостей, ударил мячом по трибунам, расплакался и показал неприличный жест.

Позже харьковская полиция открыла дело против болельщиков «Динамо», которые выкрикивали расистские лозунги в сторону капитана «Шахтера».