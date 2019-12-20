МОК лишил украинского штангиста золотой медали Олимпиады-2012 в Лондоне

Международный олимпийский комитет (МОК) наложил санкции на украинского тяжелоатлета Алексея Торохтия.

Об этом сообщает NikSport со ссылкой на пресс-службу МОК.

Организация лишила штангиста золотой медали Олимпийских игр в Лондоне 2012 года в категории до 105 килограмм. Теперь Торохтий обязан вернуть полученные за победу награду, диплом и значок.

Причиной подобного решения стало нарушение антидопинговых правил, которое выиявили в ходе проверки проб участвовавших в соревнованиях спортсменов. В анализах украинца нашли запрещенный препарат дегидрохлорметилтестостерон. Из-за этого МОК аннулировал все результаты украинца с августа 2012 года по август 2015.

Ранее сообщалось, что всемирное антидопинговое агентство отстранило Россию на четыре года от Олимпиад и чемпионатов мира.