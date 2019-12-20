Николаевские спецназовцы выбороли «серебро» на соревнованиях по кроссфиту среди подразделений Нацполиции

В четверг, 19 декабря, в Киеве прошли соревнования по кроссфиту среди 27 команд из 108 подготовленных спортсменов-полицейских, на которых команда Главного управления Нацполиции в Николаевской области заняла второе место.

Об этом пишет NikSport со ссылкой на отдел коммуникации Нацполиции Николаевщины.

Николаевский полицейский блок представляли правоохранители спецподразделения Управления «Корпуса оперативно-внезапного действия» (КОРД) и роты патрульной службы полиции особого назначения «Николаев».

Несмотря на упорную борьбу и достойных соперников, николаевские спецназовцы продемонстрировали свою высокую физическую подготовку, получив «серебро» в результате Кроссфит-чемпионата. Победу одержала команда Департамента патрульной полиции, а третье место заняли сотрудники полиции Киева.

«Поздравляем коллег и гордимся их достижениями! Николаевские полицейские в очередной раз демонстрируют не только силу и красоту, но и победу, крепкий характер и умение бороться до победы!» – отметили в ведомстве.

Напомним, что ранее николаевские полицейские заняли призовые места на соревнованиях по рукопашному бою за Кубок Президента Украины.