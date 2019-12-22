Главного тренера МБК «Николаев» назначили наставником юниорской сборной Украины U-18

Главный тренер МБК «Николаев» Виталий Черний будет руководить юниорской сборной Украины по баскетболу возрастом до 18 лет.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на Федерацию баскетбола Украины.

Кандидатуру Черния утвердили на исполкоме ФБУ, когда назначали наставников для мужских и женских молодежных и юниорских сборных.

Прошлым летом на чемпионате Европы мужская сборная Украины U-18 выступала в Дивизионе В и финишировала девятой.

«Планета Баскетбол» уточняет, что два года назад Черний руководил тем же возрастом, но в рамках чемпионата U-16.