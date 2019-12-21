МБК «Николаев» в драматичном матче обыграл «Одессу» – «корабелы» вырвали победу за 24 секунды до конца

МБК «Николаев» 20 декабря на своей площадке в рамках регулярного чемпионата Суперлиги встречался с принципиальным соперником – БК «Одесса».

Об этом сообщает «НикСпорт».

МБК «Николаев» – БК «Одесса» - 73:69 (18:26, 20:19, 15:12, 20:12) Н: Зотов (16 + 5 передач + 2 блок-шота), Луценко (9), Питерсон (28 + 9 подборов), Онуфриев (10), Бристол (4 + 14 подборов), Приймак (4 + 5 подборов), Адедиран (2), Хохоник. Од: Мэйси (17 + 8 подборов + 6 передач), Артамонов (7 + 7 передач), Фризен (7), Носков (3 + 7 подборов), Браун (15 + 8 подборов + 4 блок-шота), Щепкин (14), Новиков (3), Прокопенко (2 + 5 подборов), Ткачук (1).

Начало осталось за гостями: им удалось за счет хорошей реализации дальних бросков выиграть первую четверть +8 (18:26) и повести +14 во второй. После тайм-аута, взятого Виталием Чернием, «корабелы» пришли в себя и сократили отставание к большому перерыву до 7 пунктов – 38:45.

Во второй половине матча «Николаев» прибавил в защите и усилиями реактивного Петерсона и оправившегося после травмы Луценко смог сократить отставание и за 24 секунды до финальной сирены вышел вперед – 70:69. В напряженной концовке нервы крепче оказались у хозяев. Забросив еще 3 очка, «корабелы» добыли одну из самых драматичных побед в этом сезоне и поднялись на 7-е место в турнирной таблице.

Следующий матч МБК «Николаев» проведет против южненского «Химика» также дома, в воскресенье, 22 декабря. Начало матча в 16:00.