Тренер из Кривого Рога принял участие в драке 11-летних хоккеистов: у вратаря одесситов сотрясение мозга

Матч детских команд 2008 года рождения «Морские волки» и «Кривбасс» на турнире в Одессе завершился массовой дракой, непосредственное участие в которой принял тренер криворожской команды Сергей Брага.

Об этом сообщает NikSport, ссылаясь на Думскую.

Во время драки Брага выбежал на лед, но вместо того, чтобы разнимать ребят, начал грубо толкать на лед игроков «Морских волков».

Больше всех от действий тренера пострадал голкипер одесситов Илья Бобров, которого тренер схватил за шею и повалил на лед. Юный хоккеист прошел томографию, по итогам которой у него обнаружили повреждение мягких тканей головного мозга, а также есть подозрение на сотрясение мозга.

«Морские волки» направили жалобу в Украинскую молодежную хоккейную лигу, но пока ни там, ни в «Кривбассе» на инцидент не отреагировали. Также представители одесской команды написали заявление в полицию.

Ранее сообщалось, что сборная Финляндии повредила Кубок мира по хоккею, который она сенсационно выиграла.