За оскорбление Зозули будут наказаны клуб и болельщики, - посол Украины

Испанский клуб «Райо Валькано» и его болельщики, участвовавшие в травле украинского футболиста Романа Зозулю, будут наказаны.

Об этом заявил посол Украины в Королевстве Испания Анатолий Щерба, передает «Укринформ».

«Наказание будет. Прежде всего, для клуба. И оно, в принципе, уже есть: дисциплинарная комиссия, состоящая из представителей как национальной федерации футбола, так и LaLiga, применит санкции к этому клубу», — сказал он.

По его словам, во время доигрывания второго тайма матча, сорванного ультрасами, на трибунах будут отсутствовать болельщики.

Кроме того, сказал дипломат, возможно, будут применены финансовые санкции.

Отметил посол и тот факт, что президент клуба «Альбасете», где играет Роман Зозуля, и президент «Райо Вальекано» однозначно осудили то, что произошло на стадионе.

Посол собирается встретиться с руководством государственного секретариата Испании по делам спорта и Королевской футбольной федерации Испании, чтобы поговорить о случившемся.

Напомним, матч чемпионата Испании между «Райо Вальекано» и «Альбасете» был прерван из-за оскорблений в адрес украинца Романа Зозули.

Фанаты «Райо» скандировали «Зозуля - е****й нацист» в адрес украинского нападающего «Альбасете» Романа Зозули. Арбитр был вынужден делать паузу в первом тайме, после чего команды ушли на перерыв, а игроки «Альбасете» отказались выходить на второй тайм.

Отметим также, что Президент Зеленский поддержал футболиста Зозулю в конфликте с испанскими болельщиками.