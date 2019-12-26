Николаевский боксер Деревянченко рассказал, сколько в месяц тратит на жизнь в Нью-Йорке

Николаевский боксер Сергей Деревянченко, который сейчас живет в Нью-Йорке, рассказал, что на жизнь в мегаполисе у него в месяц уходит как минимум 5 тысяч долларов.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на YouTube-проект «Отдушивдушу», который опубликовал интервью с Деревянченко.

- Квартира 1300, страховка на машину 200, лизинг на автомобиль – 270 в месяц. Продукты – 500 долларов в неделю. На секции для ребенка – по 200 долларов за борьбу и английский. Школа – бесплатно, - говорит Деревянченко.

Его первый гонорар за бой в США составил около 4,5 тысяч долларов. За недавний бой с Геннадием Головкиным Сергей получил 5,5 миллиона долларов. От гонораров боксеров забирают 35-40%: тренерам платят 10%, менеджеру – 10-15%, федерация, которая проводит бой, забирает 3%, также часть денег забирает промоутер.

Налоги в США платят в конце года – от общей суммы, которую заработал человек. Случалось, что у Деревянченко не было денег на оплату налогов, тогда он брал рассрочку – платил по 300 долларов каждый месяц на протяжении нескольких лет.