Сказочно красивое выступление: николаевская секция синхронного плавания подготовила новогодний номер

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В Николаеве 26 декабря детская секция синхронного плавания спортивной школы КДЮСШ «Украина» выступила с новогодним номером.

Об этом сообщает «НикСпорт».

В бассейне «Водолей» воспитанники спортивной школы в преддверии Нового года выступили с праздничными номерами. Один из них исполнили дети из секции синхронного плавания. Для выступления в бассейне выключили свет и спортсменки исполнили номер со свечами на воде.

Напомним, что ранее юные николаевские синхронистки заняли призовые места на домашнем чемпионате Украины.

Вадим Богданов

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