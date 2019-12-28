Сказочно красивое выступление: николаевская секция синхронного плавания подготовила новогодний номер

В Николаеве 26 декабря детская секция синхронного плавания спортивной школы КДЮСШ «Украина» выступила с новогодним номером.

Об этом сообщает «НикСпорт».

В бассейне «Водолей» воспитанники спортивной школы в преддверии Нового года выступили с праздничными номерами. Один из них исполнили дети из секции синхронного плавания. Для выступления в бассейне выключили свет и спортсменки исполнили номер со свечами на воде.

Напомним, что ранее юные николаевские синхронистки заняли призовые места на домашнем чемпионате Украины.