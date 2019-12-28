Николаевский боксер Деревянченко рассказал, как пришлось применить силу к мужчине, который цеплялся к нему на дискотеке

Николаевский боксер Сергей Деревянченко сказал, что в последний раз он дрался «на улице» очень давно, в 2008 году.

Об этом он рассказал в интервью проекту «Отдушивдушу», сообщает «НикСпорт».

Боксер отметил, что инцидент произошел на дискотеке в Крыму, когда к нему начал цепляться выпивший мужчина.

- Это было на дискотеке в Крыму летом. Какой-то мужчина, чуть выпивший, там танцевал и меня специально пихал локтем. Я стоял спиной, он меня прямо в спину толкнул. Я поворачиваюсь – он мужичок плотный, толстенький. И он сразу на меня (показывает, как замахнулся мужчина). Я отошел, двойку ему дал (пробил комбинацию из двух ударов). А там пенная вечеринка была, он в пену упал сразу. Ну и все, - говорит Деревянченко.

Напомним, что ранее Деревянченко рассказал, сколько в месяц тратит на жизнь в Нью-Йорке.