МБК «Николаев» на выезде обыграл «Киев-Баскет» – Петерсон забросил соперникам 44 очка

МБК «Николаев» 30 декабря обыграл в гостях «Киев-Баскет» - команды встретились в первом матче 1/4 финала Кубка Украины.

Об этом сообщает «НикСпорт».

«Киев-Баскет» - МБК «Николаев» - 88:104 МБК: Петерсон 44 + 5 передач, Луценко 21, Давидюк 15, Зотов 6 + 9 передач + 6 подборов, Бристол 1 + 6 подборов - старт, Адедиран 10, Приймак 5 + 6 подборов, Мещеряков 2.

В начале встречи хозяева захватили инициативу и оторвались в счете на 11 пунктов – 19:8. Подопечные Виталия Черния после тайм-аута, взятого их наставником, ответили не менее эффектным рывком 12:0 и повели в счете – 20:19. Во второй четверти на паркете шла равная борьба, команды старались быстро переходить из защиты в атаку и как результат 49:49 на табло перед большим перерывом.

Во второй половине матча пошла открытая игра. «Корабелы» усилиями Петерсона и Луценко без остановки обстреливали кольцо соперников, демонстрируя при этом высокий процент реализации бросков. Отличная работа в защите в четвертой четверти (всего 9 пропущенных очков) позволила МБК «Николаев» победить на выезде непростого соперника, а также заработать неплохой гандикап в 16 очков перед ответной игрой – 88:104.

Лучший игрок николаевцев Квентин Петерсон набрал 44 очка и установил рекорд результативности игроков в этом розыгрыше Кубка Украины. Ответный матч состоится 4 января в «Надежде». В полуфинал пройдет команда, победившая по сумме двух матчей.