В России из-за допинга на 4 года дисквалифицировали велосипедиста из Крыма

Валентин Попов / Фото: redbull.com Крымского велосипедиста Валентина Попова дисквалифицировали в России из-за допинга. В пресс-службе Российского антидопингового агентства (РУСАДА) заявили, что он стал «37-м российским спортсменом, наказанным за употребление мельдония».

Об этом пишет NikSport, ссылаясь на Спорт24.

Мельдоний входит в список запрещенных веществ Всемирного антидопингового агентства (WADA) с 1 января 2016 года.

В первые месяцы 2016 года допинг-пробы почти 300 российских спортсменов дали положительный результат на это вещество, позже Всемирное антидопинговое агентство (WADA) опубликовало данные промежуточного исследования относительно сроков выведения вещества из организма, по итогам которого большая часть российских и иностранных спортсменов была оправдана.

Выходец из Крыма Валентин Попов – чемпион Украины по кросс-кантри, мастер спорта по маунтинбайку, победитель многих украинских и российских гонок.

Напомним, ранее сообщалось, что Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на четыре года лишил Россию права участвовать в международных соревнованиях, в том числе Олимпиадах и чемпионатах мира. Позже Путин назвал решение ВАДА политическим.