Украинец Беленюк вошел в топ-3 лучших борцов греко-римского стиля в 2019 году

Жан Беленюк/ Фото: НОК Украины Украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк занял третье место на премии «Лучший борец 2019 года» от United World Wrestling.

Об этом сообщает NikSport, ссылаясь на пресс-службу Федерации греко-римской борьбы Украины.

Беленюк разделил третье место с российским борцом Мусой Евлоевым - оба набрали по 82 очка и получат денежную награду в размере 10 тысяч швейцарских франков.

Лучшим борцом греко-римского стиля стал венгр Виктор Лоринц (82 балла), а второе место занял Синобу Ота (88).

Стоит отметить, что Беленюк побеждал Лоринца в финале чемпионата мира в сентябре. При подсчете очков учитывались выступления спортсменов на всех рейтинговых турнирах.

Ранее сообщалось, что нардеп Беленюк победил на чемпионате мира по греко-римской борьбе.