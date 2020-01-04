Николаевская саблистка Ольга Харлан стала лучшей спортсменкой декабря

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Ольга Харлан/ Фото: НОК Украины
Саблистка из Николаева Ольга Харлан стала лучшей спортсменкой декабря по версии Национального олимпийского комитета.

Об этом пишет NikSport.

В декабре Ольга выиграла этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, а по итогам сезона Харлан второй раз подряд выиграла общий зачет и, таким образом, стала обладательницей Кубка мира.

Лучшим тренером месяца стал наставник Ольги Харлан Юрий Марченко.

Отмечается, что Харлан в рекордный двенадцатый раз стала лучшей спортсменкой месяца. На одну награду меньше только у Олега Верняева.

Ранее сообщалось, что николаевская саблистка Харлан завоевала «золото» на Кубке мира в США.

Мила Волкова

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