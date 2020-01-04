Николаевская саблистка Ольга Харлан стала лучшей спортсменкой декабря

Саблистка из Николаева Ольга Харлан стала лучшей спортсменкой декабря по версии Национального олимпийского комитета.
Об этом пишет NikSport.
В декабре Ольга выиграла этап Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, а по итогам сезона Харлан второй раз подряд выиграла общий зачет и, таким образом, стала обладательницей Кубка мира.
Лучшим тренером месяца стал наставник Ольги Харлан Юрий Марченко.
Отмечается, что Харлан в рекордный двенадцатый раз стала лучшей спортсменкой месяца. На одну награду меньше только у Олега Верняева.
Ранее сообщалось, что николаевская саблистка Харлан завоевала «золото» на Кубке мира в США.