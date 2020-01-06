Российский телеканал вместо нынешнего финала МЧМ по хоккею, в котором РФ проиграла, показал запись аналогичной игры 2011 года, где россияне выиграли

Российский канал Матч ТВ вместо финала молодежного чемпионата мира по хоккею-2020 показал решающую игру 2011 года. Некоторые болельщики думали, что смотрят прямую трансляцию, и начали праздновать победу.

В обеих играх в финале за первенство боролись молодежные сборные России и Канады, только в 2011 году россияне одержали победу со счетом 5:3, а в 2020 г — проиграли 3:4.

Отметим, матчи группового этапа и четвертьфинальную игру показывал «Матч ТВ». Когда сборная России вышла в полуфинал, сетку изменили: полуфинал и финал транслировал «Первый».

После финального свистка болельщики заполонили соцсети поздравлениями, а также постами разочарования, что смотрели не тот матч.

Так, молодежную сборную России с «победой», поздравил российский футболист Дмитрий Тарасов в своем Instagram. Позже он удалил историю и опубликовал «оправдание» такой ошибке.

Также не тот матч посмотрел председатель комитета Госдумы РФ по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.

Напомним, ранее глава пропагандистского «Первого канала» признал, что сюжет о том, что николаевский летчик сбил малазийский «Boeing», является ложью