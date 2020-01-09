Украинский чемпион Ломаченко запостил в инстаграмме видео с российским спецназом

Украинский боксер-чемпион в легком весе Василий Ломаченко опубликовал в своем Instagram видео на религиозную тематику, в котором присутствуют кадры с российским спецназом.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на «Трибуну».

Закадровый голос рассказывает о силе православного духа, который борется с «вражинами». Автор данного стиха – Юрий Резаев, который проживает с семьей при монастыре «Корсунская пустынь» в Орловской области РФ. В конце видео написано: «Благодарим за помощь вежливых людей».

Сам видеоряд в посте Ломаченко – черно-белый. Поэтому, возможно, «кому-то было бы сложно разглядеть нашивки с флагом России на плечах у военных».

Оригинал видео, фрагмент из которого запостил Ломаченко, выглядит так:

Напомним, что ранее Ломаченко рассказал, что не может прекращать общение со своими друзьями детства из России из-за российской агрессии.