Николаевский боксер Деревянченко посетил своего тренера Корчинского, который продолжает проходить реабилитацию

Бывший претендент на пояс чемпиона мира в среднем весе, николаевец Сергей Деревянченко (13-2, 10 КО) навестил в больнице своего бывшего тренера Сергея Корчинского, который сделал из него настоящего боксера.

Об этом сообщает «НикСпорт» со ссылкой на издание «Сегодня».

Корчинский тренировал Деревянченко с 15 лет, под его руководством украинец в 2002 году выиграл чемпионат Европы среди юношей. Позже наставник пригласил ученика в казахстанскую команду WSB «Астана Арланс», с которой в 2013 году Сергей выиграл Всемирную серию бокса, а Корчинский был признан лучшим тренером сезона.

Напомним, что в апреле 2018 года возник конфликт между Сергеем Корчинским и неким Кареном Саркисяном. Нападавший нанес Корчинскому несколько ударов кулаком по голове, что привело к закрытой черепно-мозговой травме, перелому основания черепа, ушибу головного мозга тяжелой степени. После чего преступник скрылся с места происшествия.

Позже оказалось, что подозреваемый сбежал на территорию аннексированного Крыма. Из-за тяжелых травм Сергей Корчинский некоторое время находился в коме, а сейчас проходит реабилитацию. Саркисяна объявили в международный розыск, а суд принял решение заочно избрать ему меру пресечения в виде содержания под стражей.