Единственная олимпийская медалистка Ирана выехала из страны из-за притеснений

Единственная олимпийская чемпионка Ирана 21-летняя Камия Ализаде, которая профессионально занимается тхэквондо, решила покинуть страну из-за притеснений.

Об этом она написала на своей странице в Instagram.

«Я одна из миллионов угнетенных женщин в Иране. Я носила все, что они мне говорили. Я повторяла каждое сказанное ими слово. Всякий раз, когда они считали нужным, они использовали меня», — написала спортсменка.

Она отметила, что хотя и иранские власти радовались ее победам, ее при этом постоянно критиковали за выбранный вид спорта и говорили, что достоинство женщины не в том, чтобы «растягивать ноги».

Ализаде написала, что решение об отъезде было для нее сложнее, чем успех на Олимпиаде. Она подчеркнула, что хочет жить счастливо и безопасно, а также продолжать заниматься спортом.

«Но я навсегда останусь дочерью Ирана, где бы ни была», — подытожила спортсменка.

Как известно, в ночь на 8 января Иран сообщил об обстреле ракетами американской военной базы в Ираке. Эта атака была ответом на гибель 3 января главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции генерала Касима Сулеймани.

6 января Иран заявил о выходе из ядерной сделки и угрожал США военным ударом.

7 января парламент Ирана признал армию США и Пентагон террористическими организациями.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявил, что в результате обстрела военной базы США никто не пострадал. При этом он добавил, что США еще думают, как ответить на эту атака Ирана, но санкции в отношении этой страны будут усилены.